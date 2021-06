Bochnia. Tężnia solankowa w Bochni skorodowana, fragmenty blachy łuszczą się i odpadają [ZDJĘCIA]

Według niego rdza, powstająca w wyniku korozji nie wpływa negatywnie na walory zdrowotne tężni. - Dojdzie jednak do przebarwienia solanki, bo krąży ona w obiegu zamkniętym.

Uspokaja również przedstawiciel magistratu. - Nie mamy także żadnych sygnałów, żeby powstająca rdza w jakikolwiek sposób wpływała negatywnie na walory zdrowotne tężni - mówi Koprowski.

Budowa tężni solankowej w Bochni kosztowała 7,8 mln zł, z czego 3,7 mln zł stanowiła unijna dotacja. Projekt oraz wykonanie prac powierzono firmie ZUE S.A.

- Oczywiście niepokoi nas to, że ilość pojawiającej się rdzy jest duża i proces utleniania stali corten trwa już dość długo. Jeżeli zamiast efektu, jaki miał być uzyskany, konstrukcje z cortenu będą ulegać degradacji, podejmiemy interwencję. Owszem jest dużo pracy przy usuwaniu zacieków i wymaga to większego nakładu pracy, ale liczymy na to, że niebawem się to skończy i zakładany przez projekt efekt zostanie w pełni uzyskany - dodaje Andrzej Koprowski.