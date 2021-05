Bogusław Sonik, poseł Koalicji Obywatelskiej: Ten najsilniejszy w grupie jest przedmiotem ataku

Panie pośle, co się dzieje w Koalicji Obywatelskiej? Najpierw wstrzymanie się w głosowaniu nad ratyfikacją środków na Fundusz Odbudowy, teraz list członków PO, zaniepokojonych sytuacją w partii.

To chyba dobrze, że członkowie PO z troską odnoszą się do swojej partii? Mamy na jesieni wybory do władz ugrupowania, dlatego podpisując list, chcemy pobudzić do debaty kierownictwo do odpowiedzi na pytanie: czym dziś jest Platforma Obywatelska. Sięgając pamięcią wstecz do zimy ub.r., była duża nadzieja na wydanie deklaracji ideowej Koalicji Obywatelskiej, a przecież warto byłoby to zrobić. Partia, która nie rozmawia ze swoimi członkami, nie sieje fermentu na różnych polach, będzie formacją wymierającą. Stąd chcemy zmienić sposób jej funkcjonowania na bardziej otwarty, choć utrudnia to pandemia: centrum decyzyjne zostało zawężone do stolicy.

Nie wiem, czy Pan czytał, ale wczoraj w „Gazecie Krakowskiej” postawę Pana i Ireneusza Rasia ws. głosowania w Sejmie pochwalił nawet znany z soczystych ocen marszałek Ryszard Terlecki.

Słyszałem o tym! Z Ryszardem znamy się bardzo dobrze od lat 70., zresztą myślę, że u ludzi opozycji ważniejsze jest przekonanie o tym, co przeżyliśmy wspólnie w PRL-u od dzisiejszych różnic politycznych.