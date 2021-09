Bójka na Krupówkach. Są zarzuty za udział w zdarzeniu, w którym zginął człowiek. Usłyszeli je trzej mieszkańcy Kalisza

- Potwierdzam, że zarzuty usłyszało trzech młodych mieszkańców Kalisza. W sumie ustaliliśmy, że przed tygodniem w Zakopanem była 7-osobowa grupa z Kalisza, z czego pięć osób było w nocy na Krupówkach, a troje z nich aktywnie uczestniczyło w bójce - mówi Rafał Porębski, prokurator prowadzący sprawę.

Dwóch mężczyzn zostało przesłuchanych w Kaliszu, pięciu w weekend przewieziono do Zakopanego. Mężczyźni, którzy usłyszeli zarzuty, nie zostali tymczasowo aresztowani. Po odczytaniu zarzutów zostali zwolnieni do domów. - To mężczyźni w wieku 20-kilku lat - mówi prokurator.

Śledczy na razie nie przedstawili zarzutów spowodowania najcięższych obrażeń, które skutkowały śmiercią 25-latka. To w dalszym ciągu jest badane. Na razie nie wiadomo, czy trzech mężczyźni przyznali się do stawianych im zarzutów.

Do bójki doszło w poprzedni weekend - w nocy z soboty 11 września na niedzielę 12 września. Ok. godz. 2 w nocy bójka wywiązała się między dwoma grupami. W jednej z nich był 25-latek. Gdy policja dojechała na miejsce, leżał on nieprzytomny na chodniku. Nie oddychał. Mundurowi podjęli reanimację, którą następnie przejęli przybyli na miejsce ratownicy medyczni. Od samego początku policja podawała, że stan mężczyzny jest bardzo poważny, zagrażający życiu.