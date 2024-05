Boże Ciało w Chrzanowie na archiwalnych zdjęciach z zasobów Cyfrowego Archiwum Ziemi Chrzanowskiej

Jeżeli więc macie w swoich szufladach ciekawe zdjęcia dotyczące Chrzanowa i okolic, to podzielcie się nimi.

Archiwalia do cyfryzacji są użyczane od mieszkańców i lokalnych instytucji i organizacji. Po wykonaniu gotowej kopii są zwracane właścicielom w nienaruszonym stanie a w CAZCh zostają kopie cyfrowe tworzące bogatą ikonograficzną bazę wiedzy o historii regionu.

Zdjęcia z galerii o obchodach Bożego Ciała pochodzą z Cyfrowe Archiwum Ziemi Chrzanowskiej, które tworzy chrzanowska biblioteka. To baza zdigitalizowanych materiałów archiwalnych dotyczących ziemi chrzanowskiej. Zawiera fotografie, dokumenty, listy, wspomnienia itp., które są udostępniane do celów edukacyjnych czytelnikom, regionalistom i poszukującym wiedzy o regionie.

Boże Ciało w Chrzanowie na starych fotografiach

Boże Ciało to święto ruchome przypadające 60 dni po Wielkanocy, którego pełna nazwa to Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W ramach obchodów procesja z monstrancją na czele przemierza ulice miasta lub wsi, zatrzymując się po drodze przy czterech ołtarzach – po jednym dla każdego ewangelisty. Zwyczajowo też dziewczynki sypią kwiaty, a chłopcy niosą dzwonki lub krzyż. Ponieważ Boże Ciało jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych świąt, chętnie bywa uwieczniane na fotografii, także na ziemi chrzanowskiej. Zapraszamy do odwiedzenia galerii.