Brakuje ratowników wodnych w regionie. Wolą pracę nad morzem. Jak zostać ratownikiem wodnym? Ile kosztuje kurs?

W 2020 roku na terenie Polski odnotowano 483 wypadków utonięcia. W 90 proc. przypadków byli to mężczyźni. Największą grupę stanowią ci powyżej 31 roku życia. 117 osób przed utonięciem spożywało alkohol. W Polsce brakuje ratowników wodnych, dlatego nie wszystkie kąpieliska można zabezpieczyć.

Jak zostać ratownikiem wodnym?

Należy zapisać się na kurs ratownika wodnego i go ukończyć. Żeby podjąć pracę należy także ukończyć kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. W tym roku zorganizowaliśmy dwa kursy ratownika i pierwszej pomocy. Zazwyczaj każda grupa składa się z 10-15 osób.

Długo trwa kurs na ratownika wodnego? Ile trzeba za niego zapłacić?

Kurs przeważnie trwa pół roku. Może to wydawać się długo, ale to dlatego, że zajęcia organizowane są w soboty i niedziele. Uczestnicy mają do wysłuchania 64 godziny wykładów, są także oczywiście zajęcia praktyczne. Odnośnie ceny kursy, to zależy od regionu Polski oraz od wielu czynników. Tego czy organizator posiada własne pomieszczenia, czy musi zatrudniać wykładowców. Przeważnie taki kurs kosztuje 1-1,5 tys. zł.