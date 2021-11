Bramkarz Sandecji Dawid Pietrzkiewicz: Gra na wyjazdach? Staramy się o tym nie myśleć [Wywiad]

Panie Dawidzie w sobotnim meczu przeciwko Chrobremu w Głogowie (0:1) zanotował Pan kilka udanych interwencji, powstrzymując kolejne akcje rywala, ale w jednej z nich był Pan bezradny. Można powiedzieć: szkoda.

Czułem się w tym meczu dobrze, co uważam pokazałem na boisku. Szkoda tego spotkania i porażki. W meczu z Chrobrym mieliśmy swoje sytuacje, których jednak nie potrafiliśmy wykorzystać. Żałujemy tego, ale niestety w piłce bywa również i tak. To był pojedynek z cyklu: kto pierwszy strzeli bramkę, ten wygra. Niestety, ale gospodarze byli w tym aspekcie bardziej konkretni od nas i to oni mogli świętować po końcowym gwizdku.

Ogółem jednak Wasza sytuacja w tabeli Fortuna 1 Ligi jest bardzo dobra. Wszystkie mecze gracie na wyjazdach, a i tak wygraliście osiem spotkań, co daje Wam czwarte miejsce w ligowym zestawieniu.

Z pewnością niełatwo jest grać wszystkie mecze na wyjazdach, ale staramy się jakoś za wiele o tym nie myśleć. W każdym meczu przeciwko każdemu rywalowi gramy o pełną pulę. Widać to zresztą po naszych wynikach i miejscu w tabeli. Nie tylko mówimy, że nikogo się nie boimy, ale pokazujemy to na murawie.