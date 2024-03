Bruk-Bet Nieciecza zwolnił trenera. Mariusz Lewandowski zapłacił za ostatnie rozczarowania

Zarząd klubu Bruk-Bet Termalica Nieciecza dziękuje za pracę trenerowi Mariuszowi Lewandowskiemu - to pierwsze zdanie krótkiego komunikatu, w którym przypomniano też, że Lewandowski prowadził zespół od 16 czerwca 2023, czyli także od początku sezonu 2023/2024. Nie była to jego pierwsza praca w Niecieczy. Za pierwszym razem spędził tu dwa lata (2020-2021), podczas tamtej kadencji wprowadził drużynę do ekstraklasy. Na sezon 2023/2024 cel był taki sam.

Jego osiągnięcie w tym momencie wydaje się trudne. Po 23 kolejkach Bruk-Bet zajmuje 12. miejsce w tabeli I ligi, ma już 7-punktową stratę do szóstej pozycji - czyli najniższej premiowanej grą w barażach o awans. "Słonie" w tym roku nie wygrały ligowego meczu, a w ostatniej kolejce uległy 0:2 Zniczowi Pruszków. To zespół, który walczy po prostu o utrzymanie, a właśnie wyprzedził w tabeli drużynę z Niecieczy.