Bruk-Bet Termalica Nieciecza coraz bliżej strefy spadkowej I ligi. Odra Opole wygrała po szczęśliwym golu

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Odra Opole 0:1 (0:1)

Bramka: 0:1 Szrek 16.

Bruk-Bet Termalica: Loska - Spendlhofer, Biedrzycki, Putiwcew - Zawijskyj, Nowakowski (46 Trubeha), Karasek (77 Deisadze), Dombrowskyj, Wolski (46 Wacławek) - Jakubik (46 Jędrasik), Fassbender (48 Wróbel).

Odra: Haluch - Spychała, Kamiński, Żemło, Szrek - Antczak (66 Surzyn), Niziołek, Czapliński, Purzycki (84 Continella), Galan - Sarimiento (66 Nowak).

Sędziował: Tomasz Marciniak (Płock). Żółte kartki: Fassbender, Dombrowskyj, Putiwcew, Karasek, Biedrzycki - Żemło, Nowak.

Drużyny przystępowały do tego meczu w innych nastrojach. "Słonie" wiosną jeszcze nie wygrały (doliczając jedną jesienną kolejkę to już 11 spotkań bez zwycięstwa) i dryfują w stronę strefy spadkowej (po remisie Resovii to już tylko 2 pkt przewagi). Odra natomiast liczy na miejsce w czołowej "6" i grę w barażach do awans, a po zwycięstwie jest w tym gronie.