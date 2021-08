Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Mariusz Lewandowski: Mamy plan na spotkanie z Cracovią

Mieliśmy więcej czasu, by poprawić naszą grę, skuteczność, dużo pracowaliśmy nad tym, jak i formami gry taktycznej – mówi szkoleniowiec niecieczan Mariusz Lewandowski

. - Zdecydowanie będziemy musieli uważać na Alvareza, unikać wymuszonych rzutów wolnych, bo potrafi uderzyć. Potrafi też zrobić przewagę w grze jeden na jeden oraz zagrać decydujące podanie. Mamy plan na to spotkanie. Zawodnicy trenują, wdrażamy pewne schematy, by to wyglądało jak najlepiej. Mam nadzieję, że zdobędziemy pierwsze trzy punkty, na które czekamy.

Stawiają na Terpiłowskiego

Z kolei trener Cracovii Michał Probierz podkreślał, że „Pasy” będą musiały uważać na napastnika gospodarzy Ernesta Terpiłowskiego.

- Ernest rozwija się, zrobił krok do przodu – mówi o nim Lewandowski. - Od początku sezonu postawiliśmy na niego, mamy w zanadrzu Orzechowskiego, Kukułowicza, Śpiewaka, którzy czekają, by wskoczyć do składu. Sezon jest długi, czekam na sygnał by ich wstawić, wszystko zależy od nich. Ernest dał taki sygnał, strzelił bramkę w pierwszym meczu, zapracował na powołanie do kadry.