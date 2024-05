Bruk-Bet Termalica Nieciecza. „Słonie” rozbiły GKS Tychy

Od samego początku widać było po niecieczanach, że chcą iść po bramki. Szybko na efekty takiego podejścia czekać nie trzeba było, bo już w 10 min po strzale Andrzeja Trubehy „Słonie” objęły prowadzenie.

W kolejnych minutach wciąż walczący o miejsce w barażach goście niby próbowali szukać wyrównania, ale to Bruk-Bet prezentował się lepiej w tym meczu. Efekt przyszedł w końcówce pierwszej połowy. Najpierw po rozegraniu rzutu rożnego i przedłużeniu już w polu karnym, z bliska głową na 2:0 podwyższył Artem Putiwcew.

Co prawda chwilę później piękną bramkę uderzeniem z dystansu strzelił były gracz „Słoni” Marcel Błachewicz, ale jeszcze przed przerwą odpowiedział Adam Radwański, który golem zwieńczył bardzo dobrą swoją grę w tym spotkaniu. I to był bardzo ważny gol. On jasno wskazał, że to jest dzień gospodarzy i tym razem na swoim terenie nie dadzą sobie odebrać nawet punktu.