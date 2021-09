Brzesko wyda milion złotych na wymianę kopciuchów, samorząd podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska

Rządowy program „Stop Smog” do niedawna koordynowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, a od 1 stycznia 2021 przejęły go Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotychczas program był realizowany w siedmiu gminach (Niepołomice, Pszczyna, Rybnik, Skawina, Sosnowiec, Sucha Beskidzka i Tuchów). Projekt pozwoli na eko-inwestycje w ok. 1,1 tys. budynków w tych gminach na łączną kwotę ponad 54 mln zł (w tym 37,4 mln zł z budżetu państwa i ok. 17 mln zł wkładu własnego gmin).

Brzesko przystępuje do programu „Stop Smog” jako ósma z kolei gmina, ale pierwsza w tegorocznym naborze na lepszych niż dotąd warunkach. W kolejce na podpisanie porozumienia z NFOŚiGW czekają kolejne gminy (m.in. Spytkowice i Limanowa). Oprócz tego kilkanaście kolejnych wniosków jest procedowanych. - Liczę na to, że „Stop Smog” – obok programu „Czyste Powietrze” – będzie skutecznym hamulcem smogu już w tym sezonie grzewczym” – mówi Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.