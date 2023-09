Bulwary nad Sołą w Oświęcimiu. Niezwykła historia zapisana na archiwalnych fotografiach sprzed 100, 50 lat i obecnie. Zobaczcie galerię Bogusław Kwiecień

Z historią bulwarów związane są również dzieje rodziny Haberfeldów i kompleksu, jaki w tej części miasta wybudowali Zbiory Łukasza Szymańskiego Zobacz galerię (19 zdjęć)

Bulwary nad Sołą w Oświęcimiu to jedna z najbardziej charakterystycznych części Starego Miasta z bardzo bogatą historię. Przez lata zmieniały swój wygląd i charakter, co widać na archiwalnych zdjęciach wykonanych przed 100, 70 czy 50 laty i współcześnie. Obecnie po raz kolejny to miejsce zmienia wygląd. Przejdź do galerii i zobacz, jak zmieniały się oświęcimskie bulwary.