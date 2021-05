Burdy po meczu w Myślachowicach. Pseudokibice postrzelili z wiatrówki zawodników. Dwóch chuliganów zostało zatrzymanych

Burdy po meczu w Myślachowicach. Pseudokibice postrzelili z wiatrówki zawodników. Dwóch chuliganów zatrzymanych

W sobotę (8 maja) o godz. 17.30 doszło do pojedynku na szczycie chrzanowskiej klasy A. Lider rozgrywek LKS Start Kamień przyjechał walczyć o punkty do Myślachowic z tamtejszą Błyskawicą. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 2:0. To jednak nie wydarzenia sportowe były głównym punktem tego wieczoru. Po meczu doszło do bójki kilkudziesięciu osób. Jedna z nich miała używać niebezpiecznego przedmiotu, przypominającego broń. Natychmiast na miejsce pojechali chrzanowscy funkcjonariusze.

W trakcie dalszych czynności policjanci wytypowali na podstawie opisu świadków dwóch braci, w wieku 23 i 25 lat, mogących brać udział w bójce i używać opisanej broni. Bezzwłocznie udali się do miejsca ich zamieszkania, gdzie obydwu zatrzymano. Podczas przeszukania zabezpieczono broń pneumatyczną – wiatrówkę.

We wtorek (11 maja) prokurator przedstawił 25-latkowi zarzut udziału w bójce za co grozi mu do 3 lat pozbawiania wolności, młodszy natomiast usłyszał zarzut udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia za co grozi mu do 8 lat pozbawiania wolności.