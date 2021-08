Chrzanów. Mieszkańcy os. Młodości protestują przeciwko planom budowy bloku. TBS na skwerze chce postawić budynek na 40 mieszkań [ZDJĘCIA]

253 osoby mieszkające w rejonie ulic Puchalskiego, Szafera, Patelskiego i Kościelnej w Chrzanowie podpisały się pod pismem do burmistrza wyrażającym stanowczy sprzeciw wobec planów zagęszczanie zabudowy w tym rejonie. Uważają, że taka inwestycja niesie ze sobą wiele negatywnych konsekwencji.

Zostaniemy osaczeni przez bliskość nowych bloków. Zamiast zieleni będzie beton. Chcemy, by miejsce to nadal służyło dzieciom do zabawy i dorosłym do wypoczynku - podkreśla Andrzej Palian, jeden z mieszkańców.