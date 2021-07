Chrzanów. Nowa droga pieszo-rowerowa na ul. Powstańców Styczniowych. Remont jeszcze trwa [ZDJĘCIA]

Chrzanów. Nowa droga pieszo-rowerowa na ul. Powstańców Styczniowych. Remont jeszcze trwa

Prace związane z przebudową drogi rozpoczęły się w marcu br. Najpierw wykonane zostały roboty związane z przebudową sieci zewnętrznych. Później ruszyła rozbiórka wiaduktu kolejowego nad tą ulicą. Obiekt nie został jednak do końca rozebrany, prace tymczasowo wstrzymano. Prowadzona jest natomiast przebudowa drogi na odcinku od wiaduktu do zakładów mięsnych i nieco dalej w kierunku Libiąża. Tam asfalt został już wylany i mogą z niej korzystać piesi, rowerzyści, a także kierowcy samochodów. Trwają również prace od wiaduktu w kierunku Chrzanowa. Tam obecnie przygotowane jest pobocze do budowy ciągu pieszo-rowerowego. Na nowy asfalt trzeba jeszcze poczekać.

Prace na ul. Powstańców Styczniowych mają potrwać do września br. Inwestycja ta kosztować będzie 2,8 mln zł, z czego ponad 1 mln zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała kwota to środki z budżetu powiatu chrzanowskiego.