W pierwszy dzień wakacji, czyli w sobotę 22 czerwca odbędzie się otwarcie letnich basenów na osiedlu Kąty w Chrzanowie. Będzie to pierwszy od lat sezon, gdy mieszkańcy Chrzanowa będą znów mogli korzystać z letniego kąpieliska w mieście. Z tej okazji przygotowano szereg atrakcji. Poznaliśmy także cennik biletów na sezon 2024.

Chrzanów. Otwarcie kompleksu letnich basenów już 22 czerwca. Nowe, wyższe ceny biletów. Zobacz zdjęcia

Budowa kompleksu letnich basenów w Chrzanowie to długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja. Uruchomienie kąpieliska pierwotnie planowano wraz z początkiem sezonu 2023, pojawiły się jednak problemy z odbiorami, konieczne były poprawki. Ostatecznie obiekt został otwarty we wrześniu 2023 roku. Otwarcie tak późno kompleksu letnich basenów sprawiło, że z uwagi na pogodę, niewiele osób z nich do tej pory skorzystało. Było to jednak konieczne, by przetestować oddaną do użytku inwestycję. Teraz od początku lata mieszkańcy Chrzanowa będą mogli korzystać z kąpieliska. Baseny są czynne w sezonie letnim w godzinach od 10 do 19. Z okazji otwarcia sezonu w sobotę 22 czerwca o godz. 20 odbędzie się wydarzenie "Człowiek w Naturze". Podczas niego będzie można skorzystać z zajęć pilates, które poprowadzi Marzena Majer Body & Mind Mechanic, odbędzie się pogadanka o relacji człowieka z naturą oraz koncert relaksacyjny w wykonaniu Małgorzaty Liszki. Warto zabrać ze sobą kocyk lub karimatę. Wstęp na zajęcia pilates i koncert jest wolny. W niedzielę 23 czerwca przygotowano z kolei wiele atrakcji dla dzieci. Jedną z nich będzie Aquazorbing, czyli zabawa z użyciem wielkiej, przezroczystej, nadmuchiwanej kuli,, do której można wejść i poruszać się po powierzchni wody. Będą także animacje, bańki mydlane, gry sprawnościowe oraz malowanie twarzy.

Poznaliśmy także cennik biletów na sezon 2024. Cena biletu normalnego od poniedziałku do piątku wynosi 17 zł, natomiast w sobotę-niedzielę 19 zł. Za bilet ulgowy analogicznie zapłacimy 13 i 15 zł. Przypomnijmy, że przed rokiem cena biletu ulgowego wynosiła 10 zł, natomiast biletu normalnego 13 zł. Należy jednak zwrócić uwagę, że ceny te obowiązywały we wrześniu, czyli mało atrakcyjnym okresie do letnich kąpieli. Ceny biletów są obecnie porównywalne do tych na sąsiednich kąpieliskach.

Letnie kąpielisko w Chrzanowie składa się z kompleksu trzech basenów o różnej głębokości, dostosowanych do potrzeb dzieci i dorosłych. Znajdują się tam również zjeżdżalnie oraz wodny plac zabaw. Do dyspozycji gości są szatnie, przebieralnie i toalety. Wokół basenów znajduje się teren wypoczynkowy. Do ich dyspozycji jest także parking na 155 samochodów.

