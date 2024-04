Chrzanów. Pościg za pijanym kierowcą. Pirat drogowy potrącił policjanta. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności OPRAC.: Sławomir Bromboszcz

Kara do 15 lat pozbawienia wolności grozi kierowcy audi, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej oraz w trakcie ucieczki dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariusza policji. 46-letni mieszkaniec gminy Chrzanów zignorował polecenie wyjścia z samochodu po tym jak urządzenie do badania trzeźwości wskazało obecność alkoholu w jego organizmie. W momencie gdy policjant chciał przechwycić kierowcę ten dodał gazu i gwałtownie ruszył z miejsca. Kontynuując ucieczkę popełniał również szereg wykroczeń.