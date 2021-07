Chrzanów. Problem z odbiorem bioodpadów. Przepełnionym śmieciarom się "ulewa". Ulicami płynie gnojówka [ZDJĘCIA] Sławomir Bromboszcz

Mieszkańcy Chrzanowa ponownie mają zastrzeżenia co do jakości usług świadczonych przez firmę AVR S.A., odpowiadającą za wywóz odpadów oraz Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie, który zarządzą gospodarką odpadami. Po ostatnim odbiorze bioodpadów ulicami osiedla Kościelec popłynęła gnojówka. Brudzi ulice i śmierdzi. Mieszkańcy twierdzą, że to nie pierwszy raz.