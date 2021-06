Chrzanów. Uchwała antysmogowa odrzucona. Nie będzie zakazu palenia węglem w gminie. "Mieszkańców nie stać na to"

Próbuje się wywierać presję na mieszkańcach, których nie stać na takie inwestycje. To nie tylko wymiana pieca, ale także izolacja, docieplenie itd. Wiele osób zainwestowało w kotły węglowe 5 klasy - czy już nie są dobre? Poza tym tym nie wszędzie jest możliwość podłączenia się do sieci gazowej. Żeby coś wprowadzać to trzeba pomyśleć jakie niesie to skutki społeczne, dlatego głosowałem przeciw tej uchwale - tłumaczy Paweł Szczypta, chrzanowski radny.

Program Ochrony Powietrza dla Małopolski nie wprowadza wprost zakazu palenia węglem i drewnem. De facto robią to zawarte w nim wytyczne dotyczące wymiany kotłów. Mieszkańcy Małopolski mają obowiązek do końca 2022 roku wymienić kotły pozaklasowe tzw. kopciuchy. Kocioł 3 lub 4 klasy trzeba wymienić do końca 2026 roku. Natomiast kotły 5 klasy zainstalowane przed 1 lipca 2017 roku mogą być eksploatowane do końca swojej żywotności.

Większość gmin nie zdecydowała się na przygotowania własnych uchwał antysmogowych i działa wg. wytycznych programu. Wśród nich są m.in. Olkusz i Wadowice.

W Małopolsce są regulacje prawne, które obejmują swoją mocą całe województwo. Żaden radny, ani klub nie złożył projektu uchwały wprowadzającej zakaz palenia węglem - mówi Bartosz Kaliński, burmistrz Wadowic.

Proces transformacji energetycznej rozpoczęły już niektóre przedsiębiorstwa. Grupa Veolia, do której należy m.in. ciepłownia w Chrzanowie, chce wyeliminować węgiel jako paliwo we wszystkich swoich elektrociepłowniach i ciepłowniach do 2030 roku. Prace w Chrzanowie, których celem jest wybór najkorzystniejszych rozwiązań i technologii są na zaawansowanym etapie.