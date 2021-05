Chrzanów. Zgotowała kotom i psom piekło Helena R., prezes towarzystwa INNI, skazana za znęcanie się nad zwierzętami. Zobacz zdjęcia

Kraków. Aktywiści podejrzani o zamiar pomazania muru Wawelu twierdzą, że w sprayu mieli zmywalną kredę. Prokuratura bada zawartość puszek

Krakowska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie aktywistów klimatycznych, którzy według ustaleń śledczych przygotowywali się do pomazania sprayem murów Wawelu. Aktywiści z grupy Extinction Rebellion zapewniają, że puszki, które mieli w plecakach podejrzani zawierały zmywalną kredę. Dodają, że napis wykonany za pomocą kredy w sprayu można usunąć wilgotną szmatką i nie zostanie żaden ślad. - To, czy środek, którym zamierzali pomazać jeden z najważniejszych zabytków w kraju pozostawia ślady pokażą wyniki śledztwa - mówi Janusz Hnatko, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Wandalom za usiłowanie zniszczenia najsławniejszego krakowskiego zabytku grozi do 8 lat.