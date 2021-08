Ci piłkarze grali w Cracovii i Lechu Poznań. Co się z nimi dzieje? [ZDJĘCIA]

NOWE Tokio 2020. Patryk Dobek zdobył historyczny medal w biegu na 800 m. Lepsi od Polaka byli tylko Kenijczycy

Tuż przed medalami Wojciecha Nowickiego (złoto) i Pawła Fajdka (brąz) do historii przeszedł Patryk Dobek. Jako pierwszy Polak zdobył on medal olimpijski w biegu na 800 m. Wyczyn tym bardziej imponujący, że do niedawna biegał 400 m przez płotki.