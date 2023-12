Ciasta na święta. Placek z drożdżowy z masami: serową, makową, orzechową i kruszonką. Niebo na talerzu! [PRZEPIS]

Placek z drożdżowy z masami: serową, makową, orzechową i kruszonką. W sam raz na Boże Narodzenie [PRZEPIS]

Składniki na masę makową

25 dag maku

1/2 szklanki cukru

2 jajka

1 łyżka masła

1 łyżka miodu

olejek migdałowy dla aromatu

Składniki na kruszonkę

1/2 kostki margaryny

3 łyżki cukru

szczypta proszku do pieczenia

mąka - ile zabierze

Wykonanie

Ciasto drożdżowe. Rozpuścić w rondelku masło, smalec, dodać olej, dolać zimne mleko. Całość ma pozostać letnia. W roztworze rozpuścić drożdże i dobrze wymieszać, dodając jajka i cukier. Do uprzednio przygotowanej mąki z szczyptą soli wlać roztwór i wyrabiać, aż ciasto będzie odchodzić od ręki.

Masa serowa. Ser zemleć, sparzyć wrzątkiem rodzynki. Odłożyć. Ucierać margarynę z cukrem dodając po jednym żółtku i stopniowo ser. Do wymieszanej masy dodać budyń i łyżkę mąki, następnie oprószone mąką rodzynki oraz cukier waniliowy. Mieszać do uzyskania jednolitej masy. Następnie ubić białka na sztywną pianę i dodać do masy serowej lekko mieszając.