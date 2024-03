Ciasta na Wielkanoc, którym trudno się oprzeć. Wyjątkowe, efektowne, smaczne ciasta na święta [PRZEPISY]

Wyjątkowe ciasta na Wielkanoc, które zachwycą wszystkich! Szukacie sprawdzonych przepisów na wielkanocne wypieki? Zobaczcie przepisy na wyjątkowe, efektowne, a przede wszystkim smaczne ciasta naszych Czytelników! Dzięki nim Wielkanoc 2024 będzie wyjątkowa!

Ciasta na Wielkanoc 2024! Jakie wypieki przygotować na święta? Poniżej znajdziecie propozycje na pyszne wielkanocne placki:

Waniliowy sernik na spodzie z brownie z konfiturą wiśniową

Szarlotka cytrynowa z serem

Efektowne ciasto cherry na biszkopcie z masą budyniową i galaretką

Ciasto „Pychotka”

Brzoskwiniowiec – sernik na zimno z brzoskwiniami i galaretką

Ciasto kokosowe z kremem bananowym

Sernik nieco inaczej: sernik gotowany babci Helenki

Ciasto marchewkowe z ananasem, orzechami i kokosem

Ciasto na biszkopcie z musem pomarańczowym i lekką pianką

Pyszny i prosty sernik na herbatnikach

Waniliowy sernik na spodzie z brownie z konfiturą wiśniową [PRZEPIS]

Waniliowy sernik na spodzie z brownie z konfiturą wiśniową. Fot. Ewa Lenczyk-Chmielarska Składniki na spód brownie:

175 g gorzkiej czekolady

125 g masła

2 jaja

125 g ciemnego cukru trzcinowego

25 g mąki pszennej

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

75 g orzechów laskowych Wykonanie brownie

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Natłuść tortownicę i wyłóż ją papierem do pieczenia. W kąpieli wodnej rozpuść czekoladę i masło. Odstaw do ostygnięcia. Ubij jajka z cukrem na puszystą masę. Wmieszaj delikatnie roztopioną czekoladę. Następnie przesiej do niej mąkę, proszek do pieczenia i dodaj orzechy, a następnie wymieszaj składniki. Przełóż masę do formy i wyrównaj. Piecz przez około 25 minut. Składniki na masę serową: 500 g serka twarogowego

2/3 szklanki cukru pudru

3 jajka

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

3 łyżki budyniu waniliowego

kilka łyżek konfitury wiśniowej

Wykonanie masy serowej

Ser, cukier, jajka, wanilię oraz proszek budyniowy ubij na gładką masę. Wylej całość na podpieczony spód brownie, na wierzchu zrób fantazyjne mazy z konfitury wiśniowej. Piecz przez 45-55 minut lub do momentu aż środek sernika prawie się zetnie. Po upieczeniu objedź brzegi ciasta nożem dookoła, żeby odstało od boków formy. Przed wyjęciem z formy ostudź całkowicie. Najlepiej włóż ciasto przed podaniem na noc do lodówki.

Przepis Ewy Lenczyk-Chmielarskiej

Szarlotka cytrynowa z serem [PRZEPIS]

Szarlotka cytrynowa z serem. Fot. Sylwia Ładyga Składniki:

Ciasto cytrynowe: masło min. 82% – 300 g

cukier drobny – 230 g

jajka – 6 szt

cytryna – 3 szt

mąka pszenna – 300 g

proszek do pieczenia – 3 łyżeczki Warstwa jabłkowa: jabłka – 1 kg

rodzynki – 30 g

masło – 20 g

cynamon – 1 łyżeczka Warstwa serowa: ser 3 x mielony – 500 g

cukier – 100 g

wanilia – 1 laska

jajko – 2 szt

budyń waniliowy – 18 g

UWAGA! Wszystkie składniki powinny mieć temperaturę pokojową. Wykonanie

W rondelku roztapiamy masło, dodajmy obrane i pokrojone w plasterki jabłka i rodzynki, podsmażamy aż zmiękną, ale się nie rozpadną. Dodajemy cynamon, studzimy.

Ciasto cytrynowe:

Miękkie masło ucieramy na jasną, puszystą masę, a następnie nie przerywając miksowania dodajemy po jednym jajku.

Na koniec wlewamy sok wyciśnięty z 3 cytryn oraz wsypujemy mąkę przesianą proszkiem do pieczenia.

Dno formy wykładamy papierem do pieczenia, wylewamy ok. 3/4 ciasta, układamy plastry jabłek.

Masa serowa:

Wszystkie składniki delikatnie,ale dokładnie miksujemy. Masę wykładamy na jabłka.

Całość:

na masę serową wykładamy resztę ciasta (może to być kleksami, ciasto i tak się połączy).

Pieczemy w nagrzanym o 180 stopni piekarniku przez ok. 45 minut.

Całkowicie studzimy, zajadamy!

Smacznego!

Przepis Sylwii Ładygi

Efektowne ciasto cherry na biszkopcie z masą budyniową i galaretką [PRZEPIS]

Efektowne ciasto cherry na biszkopcie z masą budyniową i galaretką. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki na blaszkę o wymiarach 24x24cm:

Biszkopt ciemny:

3 jajka

1/2 szklanki cukru

2/3 szklanki mąki

4 łyżki oleju

1,5 łyżki kakao

1/2 łyżki proszku do pieczenia

1/2 łyżki octu Biszkopt makowy: 4 białka

3/4 szklanki cukru

1 łyżeczka octu

1 łyżka mąki pszennej

1 łyżka mąki ziemniaczanej

3 łyżki suchego maku Masa budyniowa: 500 ml mleka

2 opakowania budyniu waniliowego

1 opakowanie cukru waniliowego

2 łyżki cukru

200 g masła Dodatkowo: 1 litrowy słoik wiśni w syropie

200 ml wody

3 opakowania galaretki wiśniowej

50 ml wódki cherry

kolorowe perełki do posypania Wykonanie:

1. Biszkopt ciemny: Żółtka oddzielić od białek. Białka ubić na sztywno. Nie przerywając miksowania dodawać kolejno cukier, żółtka, olej, mąkę, kakao, ocet oraz proszek do pieczenia. Ciasto wyłożyć na blaszkę o wymiarach 24x24cm, wyłożoną papierem do pieczenia. Piec około 30 minut w temperaturze 180 stopni. Przestudzony biszkopt nasączyć wódką cherry.

2. Biszkopt makowy: Białka ubić na sztywno. Nadal ubijając stopniowo dodawać cukier oraz ocet. Następnie dodać mąkę pszenną oraz mąkę ziemniaczaną. Na końcu wsypać mak. Delikatnie wymieszać. Ciasto wyłożyć na blaszkę (wymiary 24 cm x 24 cm), wyłożoną papierem do pieczenia. Piec około 25 minut w temperaturze 170 stopni.

3. Masa budyniowa: Z mleka odlać 150ml. Pozostałe mleko zagotować razem z cukrem i cukrem waniliowym. W odlanym mleku wymieszać budynie. Masę wlać do gotującego się mleka. Wieszać i gotować przez 2-3 minuty. Odstawić do przestudzenia. Masło utrzeć na puszystą masę. Dodać zimny budyń i razem utrzeć. Masę wyłożyć na biszkopt ciemny, wyrównać. Masę przykryć biszkoptem makowym.

4. Wiśnie razem z syropem przelać do garnka. Wlać wodę i zagotować. Do wrzących owoców wsypać galaretki. Wymieszać. Odstawić do przestudzenia. Gęstniejące owoce wyłożyć na wierzch ciasta. Odstawić do stężenia. Wierzch ciasta posypać cukrowymi perełkami.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „Tradycyjna kuchnia Kasi”

Ciasto „Pychotka” z bezą i masą budyniową [PRZEPIS]

Ciasto „Pychotka”. Fot. Agnieszka Sznajder Składniki na ciasto

3 szklanki mąki pszennej

kostka margaryny (25 dag)

4 żółtka

2 łyżeczki proszku do pieczenia Składniki na bezę 4 białka

1/2 szklanki cukru kryształu

2 łyżki mąki ziemniaczanej Składniki na masę budyniową 1/2 litra mleka

1/2 szklanki cukru kryształu

cukier waniliowy

2 łyżki mąki pszennej

2 łyżki mąki ziemniaczanej

20 dag masła Dodatkowo słoik dżemu lub konfitury (u mnie frużelina truskawkowa, ale może być wiśnia lub brzoskwinia)

garść orzechów włoskich Wykonanie

Składniki na ciasto połączyć ze sobą, zagnieść i wyłożyć nim spody dwóch foremek (wyłożonych papierem do pieczenia, aby łatwo było po upieczeniu wyciągnąć ciasto w całości i nie zniszczyć bezy). Surowe ciasto w formach wysmarować cienką warstwą dżemu.

Białka ubić na sztywno, do ubitej piany dodać cukier i zmiksować razem, na końcu dodać mąkę ziemniaczaną i wymieszać. Masę z białek podzielić na połowę i wyłożyć ją równo na ciasta z dżemem. Orzechy pokroić i posypać jedno z ciast, to, które będzie wierzchem naszej pychotki.

Piekarnik rozgrzać do 150 stopni i piec ciasta 50 minut. Po upieczeniu bardzo delikatnie zsunąć ciasta, aby nie pokruszyć bezy.

W międzyczasie ugotować szklankę mleka z cukrem, w drugiej szklance mleka rozpuścić mąkę pszenną i ziemniaczaną, dodać do wrzącego mleka i zrobić budyń. Odstawić do wystudzenia. Masło utrzeć na puszystą masę, a następnie dodać do budyniu i zmiksować na gładką masę. Przygotowaną masą przełożyć ciasta. Gotową pychotkę dobrze jest odstawić na 1-2 godziny przed krojeniem.

Przepis Agnieszki Sznajder

Brzoskwiniowiec – sernik na zimno z brzoskwiniami i galaretką [PRZEPIS]

Brzoskwiniowiec – sernik na zimno z brzoskwiniami i galaretką. Fot. Sylwia Ładyga Składniki na ciasto na tortownicę 24 cm

3 jajka

3 łyżki cukru

3 łyżki mąki pszennej

1,5 łyżki kakao

1 łyżeczka proszku do pieczenia Składniki na masę 600 g twarogu trzykrotnie zmielonego

250 g śmietany 30%

6 łyżek cukru pudru

2 galaretki brzoskwiniowe

brzoskwinie w syropie Wykonanie

Ciasto. Białka ubijamy ze szczyptą soli na sztywno, a następnie wsypujemy po łyżce cukru. Nie przerywając miksowania dodajemy po 1 żółtku. Wsypujemy mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia i kakao – mieszamy za pomocą drewnianej łyżki, a następnie wylewamy na tortownicę wyłożoną na spodzie papierem do pieczenia.

Pieczemy ok. 20 minut w 180 stopniach, studzimy.

Masa. Brzoskwinie odsączamy, 3 sztuki odkładamy do dekoracji, resztę kroimy w kostkę. 1 galaretkę rozpuszczamy w 250 ml wrzątku, studzimy. Bardzo zimną śmietanę ubijamy na sztywno, stopniowo wsypując cukier puder.

Nie przerywając ubijania dodajemy zmielony twaróg, a na koniec wlewamy chłodną galaretkę – mieszamy. Dodajemy pokrojone brzoskwinie, a następnie wylewamy na upieczony biszkopt.

Wstawiamy do lodówki do stężenia.

Dekorujemy pokrojonymi w plasterki brzoskwiniami i zalewamy lekko tężejącą drugą galaretką rozpuszczoną w 1,5 szklanki gorącego syropu z brzoskwiń.

Odstawiamy na noc do lodówki.

Przepis Sylwii Ładygi

Ciasto kokosowe z kremem bananowym [PRZEPIS]

Ciasto kokosowe z kremem bananowym. Fot. Sylwia Ładyga Składniki na biszkopt (blacha 22×28 cm)

jajko – 5 sztuk

cukier – 3/4 szklanki

mąka pszenna – 3/4 szklanki

mąka ziemniaczana – 1/4 szklanki Składniki na krem bananowy

miękkie masło – 250 g

żółtko – 3 sztuki

cukier – 3/4 szklanki

mleko – 700 ml

mąka pszenna – 2 łyżki

mąka ziemniaczana – 4 łyżki

banan – 1 szt

likier bananowy – 4-5 łyżek

kokos – 200 g Wykonanie

BISZKOPT:

Białka ubijamy na pianę ze szczyptą soli i nie przerywając ubijania wsypujemy cukier.

Do piany dodajemy po 1 żółtku – miksujemy.

Wsypujemy przesianą mąkę i delikatnie mieszamy drewnianą łyżką.

Wylewamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i wkładamy do nagrzanego na 180 stopni piekarnika na ok. 30 minut.

Studzimy, kroimy na 2 blaty.

KREM BANANOWY:

Żółtka, 1 szklankę mleka i przesiane mąki dokładnie mieszamy.

Resztę mleka zagotowujemy z cukrem, a następnie do gorącego wsypujemy przygotowaną masę.

Wszystko razem energicznie mieszając doprowadzamy do wrzenia, a następnie odstawiamy do przestudzenia.

Miękkie masło ucieramy z posiekanym miękkim bananem, a następnie łyżka po łyżce dodajemy budyń.

Do masy wlewamy likier i wsypujemy połowę kokosu – wszystko razem bardzo dokładnie miksujemy.

CAŁOŚĆ:

Blat biszkoptowy smarujemy 3/4 kremu, przykrywamy drugim biszkoptem i pokrywamy resztą kremu.

Całość posypujemy podprażonym na suchej patelni kokosem.

Wkładamy do lodówki na kilka godzin.

Przepis Sylwii Ładygi

Sernik nieco inaczej: sernik gotowany babci Helenki [PRZEPIS]

Sernik nieco inaczej: sernik gotowany babci Helenki. Fot. Anna Loska Składniki na ciasto

3 szklanki mąki

1 szklanka cukru pudru

1 jajko

3/4 kostki margaryny

około 1/2 szklanki śmietany 12%

1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

Wykonanie ciasta

Z podanych składników wyrabiamy gładkie ciasto. Śmietany dodajemy tyle, żeby ciasto ładnie się zagniotło. Wyrobione ciasto dzielimy na 2 równe części i rozwałkowujemy na grubość około 5-10 mm, powierzchnią odpowiadające blasze do pieczenia 25x35 cm. Pieczemy na zloty kolor w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 stopni C. Upieczone blaty odstawiamy do wystudzenia. Składniki na masę serową 1 kg tłustego białego sera

2 jajka

1 kostka margaryny

2 szklanki cukru pudru

50 g mąki ziemniaczanej

aromat waniliowy

3 garści rodzynek (opcjonalnie) Wykonanie masy

Ser mielimy w maszynce i przekładamy do garnka. Dodajemy pokrojoną w kostkę margarynę, 2 jajka, 2 szklanki cukru pudru i aromat waniliowy. Całość gotujemy ciągle mieszając, tak żeby masa serowa się nie przypaliła i żeby nie było grudek. W razie potrzeby masę można przez chwilę poucierać okrągłą pałką. Masę odstawiamy do wystudzenia. Następnie dodajemy mąkę ziemniaczaną, rodzynki, dokładnie mieszamy i jeszcze raz zagotowujemy.



Przełożenie ciasta

Jedno upieczone ciasto kładziemy na dnie formy w której się piekło. Wykładamy na nie przestudzoną masę serową i równomiernie rozprowadzamy. Przykrywamy drugim upieczonym ciastem i odstawiamy na kilkanaście godzin. Przed podaniem posypujemy cukrem pudrem. Sernik można udekorować również rozetkami z ulubionej konfitury i listkami mięty.

Przepis Anny Loski

Ciasto marchewkowe z ananasem, orzechami i kokosem [PRZEPIS]

Ciasto marchewkowe z ananasem, orzechami i kokosem. Fot. Ewa Lenczyk-Chmielarska Składniki (blaszka 20 x 30 cm):

1 puszka ananasa w lekkim syropie

2 szklanki mąki

2 łyżeczki sody oczyszczonej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1/2 łyżeczki soli

2 łyżeczki cynamonu

1 łyżeczka mielonego imbiru

1/2 łyżeczki gałki muszkatołowej

3 duże jajka

3/4 szklanki cukru

3/4 szklanki maślanki

1/3 szklanki oleju

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

sok i skórka otarta z 1 pomarańczy

2 szklanki startej na grubych oczkach marchewki (ok 2-3 duże marchewki)

1/4 szklanki wiórków kokosowych

garść posiekanych orzechów włoskich

Wykonanie ciasta marchewkowego

Rozgrzej piekarnik do 180C. Foremkę natłuść i wyłóż papierem do pieczenia.

Ananas odsącz i pokrój na drobne kawałki. W dużej misce wymieszaj mąkę, proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną, sól, cynamon, imbir, gałkę. W osobnej misce ubij jajka z cukrem, dodaj maślankę, olej, ekstrakt z wanilii, sok i skórkę z pomarańczy. Dokładnie wymieszaj. Dodaj posiekany ananas i startą marchewkę.

Wymieszaj suche składniki z mokrymi za pomocą łyżki lub szpatułki. Na koniec wmieszaj posiekane orzechy włoskie.

Przelej ciasto do foremki. Piecz 50 - 55 minut, do suchego patyczka. Po upieczeniu ostudź.

Składniki na polewę z serka: 2 opakowania śniadaniowego serka śmietankowego

1/2 szklanki cukru pudru ( lub więcej jeżeli polewa ma być słodka)

skórka otarta z 1 cytryny

sok z 1/2 cytryny Wykonanie polewy

Wszystkie składniki polewy wymieszaj na jednolitą maskę. Ostudzone ciasto posmaruj polewą i udekoruj orzechami włoskimi.

Przepis Ewy Lenczyk-Chmielarskiej

Ciasto na biszkopcie z musem pomarańczowym i lekką pianką [PRZEPIS]

Ciasto na biszkopcie z musem pomarańczowym i lekką pianką. Fot. Agnieszka Sznajder Składniki na biszkopt 5 jaj

3/4 szklanki cukru kryształu

3/4 szklanki mąki pszennej

1/2 szklanki oleju

łyżeczka proszku do pieczenia

świeży sok wyciśnięty z połowy pomarańczy

Składniki na mus litr soku z pomarańczy

2 budynie waniliowe lub śmietankowe

1/2 szklanki cukru kryształu

Składniki na piankę

1/2 litra śmietany kremówki

3 płaskie łyżeczki żelatyny

1/3 szklanki gorącego mleka

Wykonanie

Biszkopt. Wszystkie składniki na biszkopt powinny mieć taką samą temperaturę, więc 2 godziny przed pieczeniem warto wyjąć jaja z lodówki.

Białka ubić na sztywną pianę, dodać cukier i miksować prawie do całkowitego rozpuszczenia, dodać żółtka. Następnie przesiać mąkę z proszkiem do pieczenia, zmiksować. Wlać olej i sok z pomarańczy, połączyć składniki.

Spód tortownicy wyłożyć papierem do pieczenia, boki posmarować olejem, przelać ciasto do formy. Piekarnik rozgrzać do 180 st., czas pieczenia ok. 30 minut. Po upieczeniu formę z biszkoptem położyć na kratce kuchennej do góry dnem, aby biszkopt nie opadł, wystudzić.

Mus pomarańczowy. Połowę soku ugotować z cukrem. W drugiej połowie soku rozpuścić dwa budynie, połączyć z gotującym się sokiem i gotować do zagęstnienia składników. Powstałą gorącą masę przelać na wystudzony biszkopt, odstawić do zupełnego wystudzenia.

Śmietankowa pianka. W gorącym mleku rozpuścić żelatynę. Dobrze schłodzoną śmietanę ubić na sztywno mikserem. Do śmietany dodać małymi porcjami zimne mleko z żelatyną i mieszać łyżką lub trzepaczką (nie mikserem!). Gotową masę śmietankową przełożyć na wystudzoną masę pomarańczową. Ciasto wstawić do lodówki na min. 2-3 godziny.

Opcjonalnie wierzch można ozdobić świeżo startą skórką pomarańczy, a do warstwy pomarańczowej można dodać kawałki pomarańczy.

Przepis Agnieszki Sznajder

Pyszny i prosty sernik na herbatnikach [PRZEPIS]

Pyszny i prosty sernik na herbatnikach. Fot. Katarzyna Kośmider Składniki herbatniki do wyłożenia blachy

7 jajek

30 dag cukru

20 dag masła o temperaturze pokojowej

1 kg sera białego półtłustego

budyń waniliowy (bez cukru)

opakowanie cukru wanilinowego lub laska wanilii

10 dag rodzynek

pomarańcza

czubata łyżeczka proszku do pieczenia

Wykonanie

Do miseczki wsypać rodzynki, zalać wrzącą wodą, odstawić na pół godziny, odcedzić, oprószyć mąką. Pomarańczę sparzyć wrzątkiem, skórkę zetrzeć na tarce o małych oczkach. Oddzielić białka od żółtek. Do żółtek dodać cukier i miksować do czasu, aż się rozpuści. Następnie dodać miękkie masło i ucierać do połączenia składników.

Do masy dodawać porcjami ser biały (zmielony w maszynce do mielenia lub przetarty przez sito minimum 2 razy) i cały czas ucierać. Następnie dodać przesiany przez sitko budyń, proszek do pieczenia i cukier wanilinowy (lub miąższ z laski wanilii), dokładnie wymieszać. Białka ubić ze szczyptą soli na sztywną pianę. Dodać do masy serowej, delikatnie wymieszać za pomocą łyżki. Na koniec dodać oprószone mąką rodzynki i skórkę pomarańczową. Delikatnie wymieszać.

Blachę wyłożyć papierem do pieczenia i ułożyć herbatniki. Wylać na nie masę serową. Piec sernik w temperaturze 180 stopni przez około 60 minut. Gotowy posypać cukrem pudrem lub polać polewą czekoladową.

Przepis Katarzyny Kośmider

Szukacie innych pomysłów na dania wielkanocne? Zobaczcie koniecznie:

Wideo Przetworzona żywność jest jak narkotyk