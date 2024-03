Ciasta wielkanocne. Raw mazurek, czyli nowoczesne ciasto bez pieczenia na świąteczny stół [PRZEPIS]

Raw - naturalne, surowe, organiczne

Nowoczesna Wielkanoc – idź z duchem czasu

Nowe oblicze świątecznego żurku? Czemu nie! Żurek jest tradycyjną zupą na Wielkanoc. W wielu domach żurek rozpoczyna święta, a ile domów, tyle przepisów. My mamy dla Was przepis na niekonwencjonalny…

Mazurek bez pieczenia z wegańskim kajmakiem na spodzie z orzechów pekan i śliwki kalifornijskiej [PRZEPIS]

Wykonanie mazurka raw

Migdały i śliwki zmiksować razem z dwiema szczyptami soli oraz skórką z 1 pomarańczy na jednolitą, plastyczną masę. Jeśli masa nie chce się skleić, można dodać 2 łyżki oleju kokosowego lub wody. Tak przygotowaną masą wyłożyć spód formy. Wstawić do lodówki. Do niewielkiego rondelka wlać mleko kokosowe oraz cukier. Mieszać do momentu, aż masa zgęstnieje (około 15-20 minut). Zdjąć z palnika, dodać olej kokosowy i dokładnie wymieszać. Jak kajmak lekko przestygnie wylać masę na przygotowany wcześniej spód i udekorować kandyzowaną skórką pomarańczową, rodzynkami, śliwką kalifornijską oraz płatkami migdałowymi. Wstawić do lodówki na kilka godzin lub całą noc. Termin trwałości takiego mazurka - do 7 dni.

