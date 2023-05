Ciasto napoleonka z gotowego ciasta francuskiego [PRZEPIS]

Składniki

1 gotowe ciasto francuskie

7 białek

3,5 szklanki cukru pudru + trochę do posypania po wierzchu

1/2 szklanki wody

odrobina soku z cytryny lub ekstrakt cytrynowy

sok malinowy, wiśniowy lub różowy barwnik spożywczy do zabarwienia kremu (opcjonalnie)

Wykonanie

Blat ciasta francuskiego dzielimy na 2 równe części, a następnie jedną z tych części przekrawamy na 6 kwadratów. Tak pokrojone ciasto układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i pieczemy w piekarniku na złoty kolor.

Białka ubijamy na sztywną pianę. Z cukru i wody gotujemy gęsty syrop. Do syropu dolewamy trochę soku malinowego lub barwnika spożywczego (ja użyłam barwnika w proszku). Gotujący się syrop wlewamy stopniowo do białek, cały czas je ubijając. Następnie w osobnym garnku gotujemy niewielką ilość wody i umieszczamy na nim miskę z białkami ubitymi z syropem cukrowym, tak aby miska dnem nie dotykała wody. W takiej kąpieli wodnej białka ubijamy przez około 10 minut. Na samym końcu dodajemy sok z cytryny lub ekstrakt cytrynowy i jeszcze kilka sekund miksujemy.

Na wystudzony blat ciasta francuskiego wykładamy różowy krem i przykrywamy blatem podzielonym na 6 kwadratów i odstawiamy do lodówki. Dzięki temu, ze górną warstwę mamy już podzieloną, to będzie nam łatwiej pokroić ciasto. Przed podaniem wierzch ciasta posypujemy cukrem pudrem.