Cinema Italia Oggi - przegląd współczesnego kina włoskiego w krakowskim Kinie Pod Baranami

Przegląd nowego kina włoskiego Cinema Italia Oggi od lat prezentuje polskim widzom najnowsze i najciekawsze produkcje z Półwyspu Apenińskiego. Tegoroczna edycja pełna jest niezwykłych filmów, opowiadających wielowymiarowe, wciągające historie. Przegląd potrwa od 27 sierpnia do 2 września.

W programie znalazły się portrety prawdziwych postaci o niesamowitych życiorysach oraz ogromnej energii twórczej. Nagrodzony na Festiwalu w Berlinie film "Chciałem się ukrywać" to opowieść o wybitnym włoskim malarzu prymitywiście, Antonio Ligabue. Dokument "Życie jak film klasy B" skupia się na barwnym życiorysie kultowego reżysera Piera Vivarellego – ulubionego twórcy Quentina Tarantino.

Solidną dawkę humoru zapewniają komedie, sprawnie łączące żarty i gagi z poważną tematyką społeczną. Zrealizowane według ostatniego scenariusza przedwcześnie zmarłego Mattia Torre "Dzieci" to historia dojrzałego małżeństwa, którego codzienność zostaje wywrócona do góry nogami przez pojawienie się na świecie drugiego potomka. "Rodzice kontra influencerzy" to przewrotny film rozgrywający się w świecie social mediów. Walkę z nimi podejmuje pewien profesor filozofii, który nieoczekiwanie sam staje się internetowym celebrytą.