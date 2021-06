Cmentarz żydowski w Tarnowie po wielkim remoncie. Oryginalną bramę z kirkutu od 30 lat eksponuje muzeum w Waszyngtonie [ZDJĘCIA]

NOWE Mariusz Lewandowski: Ten zespół poradzi sobie w ekstraklasie, ale wzmocnienia też będą

- W I lidze mieliśmy swój styl i nigdy go nie zmienialiśmy, bez względu na to z kim i gdzie graliśmy. Staraliśmy się być uzależnieni przede wszystkim od tego, co my zrobimy na boisku. Ekstraklasa to już jednak będzie wyższa półka i trzeba będzie być w niej bardziej elastycznym taktycznie - mówi Mariusz Lewandowski, trener Bruk-Betu Termaliki Nieciecza. „Słonie” w niedzielę przypieczętowały awans do ekstraklasy, do której wracają po trzech latach przerwy.