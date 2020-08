Co za transfer. Z Szachtara do Sandecji! Spore wzmocnienie

Wiadomo, że w nowosądeckim klubie nie ma zbyt wielu pieniędzy na wzmocnienia więc trzeba szukać okazji, pytać, dzwonić, mieć rękę na pulsie i liczyć na szczęście.

Coś czujemy, że kolejny nabytek dwunastej siły poprzedniego sezonu Fortuna 1 Ligi, może okazać się sporym wzmocnieniem i jednym z ciekawszych transferów zaplecza ekstraklasy.

O kim mowa? Skrzydłowy Artem Dudik właśnie związał się z sądeczanami dwuletnią umową. 23-latek był zawodnikiem donieckiego Szachtara, jednego z dwóch najpotężniejszych klubów na Ukrainie, co prawda wypożyczanym co i rusz do innych klubów, ale fakty są takie, nie inne, że ma obycie z najwyższą ligą piłkarską w kraju naszych wschodnich sąsiadów, mocniejszą niż polska ekstraklasa, co widać co roku w europejskich pucharach.

W ostatnim sezonie Dudik reprezentował barwy FK Mariupol, ósmej siły ukraińskiej Premier Ligi. Narzekał jednak na problemy ze ścięgnem Achillesa. Ogółem jednak w rodzimej elicie zawodnik Sandecji zanotował przyzwoite 28 występów, w których zaliczył 4 gole i 2 asysty, przywdziewając głównie koszulkę Wołynia Łuck. Dudik ma też w dorobku grę w ekstraklasie Białorusi czy nieco ponad pól godziny w towarzyskim starciu reprezentacji Ukrainy U21 przeciwko Turcji (1:1).