Comarch Cracovia podpisuje kontrakty z zawodnikami. Nowe umowy Alesa Jezka i Jakuba Saura

Damian Kapica i inni

Pierwszymi hokeistami, którzy podpisali umowy byli Damian Kapica – najskuteczniejszy zawodnik „Pasów”, kapitan Martin Dudas oraz inny obrońca Jirzi Gula.

Kolejnymi zawodnikami, którzy zdecydowali się na dalszą grę w klubie z Krakowa są Jakub Saur, kolejny defensor oraz Ales Jezek - napastnik.

Saur i Jezek

Saur to czołowy obrońca, który przyszedł do Comarch-Cracovii przed rozpoczęciem ostatniego sezonu z Re-Plast Unii Oświęcim. W 49 spotkaniach zdobył 5 goli i zaliczył 18 asyst, co dało mu 23 punkty w klasyfikacji kanadyjskiej.

On podobnie jak Ales Jezek też związał się z „Pasami” na kolejny rok. 30-letni zawodnik zasilił Cracovię w sezonie 2018/19 i z miejsca stał się czołową postacią w drużynie, walnie przyczyniając się do zdobycia wicemistrzostwa Polski. Dobre występy zaowocowały pozostaniem zawodnika i grę w Pucharze Kontynentalnym oraz awans do finału tych rozgrywek w duńskim Vojens.