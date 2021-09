Comarch Cracovia postawiła się GKS-owi Katowice

Ostatnio było 10:1 dla Comarch Cracovii

Poprzedni mecz z Katowicami (na wyjeździe), w ubiegłym sezonie Cracovia wygrała 10:1. Teraz to już są jednak inne zespoły. Do Krakowa przyjechał lider, który wygrał wszystkie mecze w tym sezonie. Przed gospodarzami, którzy też wygrali oba spotkania było więc ciężkie zadanie. Nie podołali, choć lider był w opałach do ostatnich sekund. W „Pasach” przed meczem doszło do zmiany bramkarza – Pieriewozczikowa zastąpił Zabolotny, który zaliczył debiut. Goście od początku przejęli inicjatywę, strzelał m.in. Pasiut, były zawodnik „Pasów”, ale bramkarz nie dał się zaskoczyć.

Gospodarze przetrwali okres gry w osłabieniu. W kolejnej grze 5 na 4 uderzenie Pasiut obronił bramkarz. Ledwo co zakończyła się kara, a już była następna. Zabolotny obronił groźny strzał Pasiuta. Cracovia nastawiła się na kontry. Po jednej z nich uderzał Saur, ale Murray dobrze zareagował. Przed końcem tercji Monto o mało co nie zdobył gola, ale pod drugą bramką też było groźnie po uderzeniu Kamińskiego.