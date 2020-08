Cracovia. Górale z Bielska-Białej okazali się twardzi. Cracovia musiała gonić wynik

Spotkanie w Bielsku-Białej miał dać odpowiedź na to, czy „Pasy” otrząsnęły się po odpadnięciu z europejskich pucharów. W czwartek dostały lekcję od Malmoe (0:2) w I rundzie eliminacji Ligi Europy. Trener Michał Probierz zdecydował się trochę pozmieniać skład w stosunku do ostatnich meczów – ligowego z Pogonią i pucharowego z Malmoe. Kamila Pestkę wykluczyła z gry kontuzja, natomiast na ławce, decyzją trenera, zasiedli Marcos Alvarez i Michał Helik. Zadebiutował Ivan Marquez, od początku zagrali też Milan Dimun i Diego Ferraresso.

W 24 min wreszcie pokazał się Mateusz Wdowiak – pobiegł lewym skrzydłem i ładnie strzelił, zmuszając do najwyższego wysiłku Martina Polacka, który zdołał wybić piłkę na róg. 4 min później znów próbował Wdowiak – tym razem obok słupka. Krakowianie wielokrotnie wrzucali piłkę z prawej i lewej strony, ale za każdym razem wbiegający w pole bramkowe zawodnik „Pasów” mijał się z piłką. W 36 min mocno przymierzył Pelle van Amersfoort strzałem z woleja, ale trafił wprost w Polacka. Po chwili Holender trafił do siatki, ale był spalony.

W ostatniej minucie pierwszej połowy „Pasy” dopięły swego – po rzucie wolnym Floriana Loshaja, 2 m przed bramką do piłki doszedł David Jablonsky i wcisnął ją do siatki.

Co ciekawe, Probierz w przerwie nie zdjął bezproduktywnego Rivaldinho, „Pasy” zaczęły drugą część w tym samym składzie co pierwszą.