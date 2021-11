Cracovia. Komentarze po odejściu Probierza. Murawski: Trener miał o wiele trudniejsze momenty. Węgrzyn: 4,5 roku to długi czas

Reakcją na odejście trenera Michała Probierza z Cracovii było niedowierzanie. Komentator stacji Canal + były piłkarz m.in. Cracovii Maciej Murawski jak również Kazimierz Węgrzyn, komentator TVP są zdziwieni tym faktem.

Murawski: Probierzowi pamiętamy Puchar i Superpuchar

- Jestem zaskoczony, mimo wszystko – mówi Murawski. - Ostatnio Cracovia przegrała wprawdzie z Wisłą, OK to są derby, uległa też w ostatnich sekundach Radomiakowi w poprzednim meczu, ale powtarzam, jestem zdziwiony. To jest na pewno trudny moment, ale trener Probierz miał więcej trudnych momentów i przetrwał. Szkoleniowiec będzie zapamiętany z pewnością ze zdobycia Pucharu i Superpucharu Polski. To były najważniejsze wydarzenia. Trener miał też wpływ na drugą drużynę, a ona dość dobrze radzi sobie w trzeciej lidze. Z kolei z innych spraw będzie pamiętać mu się to, że były mecze, w których grał tylko jeden Polak, młodzieżowiec, bo musiał. To nie było idealne. Taka jest jednak rzeczywistość, nie tylko w Polsce, że grają obcokrajowcy. Nasza liga jest coraz bardziej atrakcyjna pod względem finansowym, organizacyjnym strukturalnym. To wszystko powoduje, że zawodnicy z innych lig chętnie do nas przyjeżdżają. Można z ekstraklasy wyjechać do jeszcze mocniejszej ligi. To wszystko wpływa na to, że jest mało Polaków, choć nie wszędzie, bo np. w Wisłę Płock, Stali Mielec, Górniku Łęczna gra ich dużo. Wracając do Probierza, to postać bardzo wyrazista, lubiąca czasem prowokować, wywoływać kontrowersje. Wchodził w konflikty z dziennikarzami, kibicami, a nie wiem, czy jest to dobra droga dla kogokolwiek. Zawsze konflikt z fanami prowadzi do porażki trenera, a nie kibiców.

Węgrzyn: Była duża rotacja

Z kolei Kazimierz Węgrzyn, były piłkarz, m.in. „Pasów”, obecnie komentator TVP też nie ukrywa zaskoczenia.

- Trener Probierz już wcześniej sygnalizował, że jego czas w Cracovii się skończył – mówi Węgrzyn. - Wydaje mi się, że 4,5 roku w jednym klubie to dużo czasu. To długi okres. Trener w jakiś sposób się już wypala. W Cracovii była bardzo duża rotacja zawodników. Gdy dłużej są piłkarze, to trener powinien być zmieniany częściej. W „Pasach” był ten pierwszy model. Zobaczymy, kto teraz trenera Probierza zastąpi. W Krakowie chyba tak jest, że mecz derbowy jest szczególny, a nie powinien mieć takiego znaczenia w kontekście pracy trenera, tylko powinien liczyć się całokształt. A tu w Wiśle Kraków było podobnie. Widocznie tak to działa, choć ja to zupełnie inaczej odbieram. Nie wiem, na jakiego szkoleniowca teraz zdecyduje się Cracovia. Czy będzie to trener polski, czy zagraniczny. Podsumowując kadencję Probierza, to uważam, że nieźle pracował. Zdobył Puchar i Superpuchar. Niektórzy się przyczepiali i było w tym wiele racji, że trochę dużo obcokrajowców jest w Cracovii. Nie zagłębiałem się w to, ani nie śledziłem, ile klub zarobił na piłkarzach sprzedanych przez Cracovię, nie wiem, jaki jest jego bilans w klubie. Są kluby z mniejszym budżetem, które nie odstawały za bardzo od Cracovii, to jest największy minus. Klub poukładany, bez problemów finansowych i pewnie kibice liczyli na coś więcej. Trener zapisał się tymi dwoma trofeami, ale jeśli chodzi o ligę to było niekoniecznie dobrze.

Węgrzyn ma określone zdanie co do łączenia funkcji trenera i wiceprezesa: - Nie jest to dobre – mówi. - Powinna być współpraca trenera z dyrektorem sportowym, ale to dyrektor musi szukać piłkarzy, bo trener dzisiaj jest, a jutro może go nie być. Ocena trenera może być subiektywna. Jako właściciel klubu nie pozwoliłbym sobie, by to trener decydował o transferach. Musi być rozdział. Chciałoby się, by „wolność” trenera od zajmowania się pozyskiwaniem piłkarzy przyniosła coś więcej.

