Cracovia ma sponsora. To znana firma bukmacherska

Mateusz Dróżdż, prezes Cracovii powiedział: - Jest mi niezmiernie miło poinformować, że Forbet staje się sponsorem oficjalnym Cracovii, dziękuję zespołowi, który doprowadził do finalizacji umowy. Cieszymy się, że tak znaczący gracz dołącza do Cracovii. Jest to dla nas wyraz wielkiego uznania. To historyczna umowa, podpisaliśmy ją na dwa lata. Na podstawie której Forbet będzie prezentowany na koszulce z tyłu (pod numerem). Dzięki zaangażowaniu firmy wymienimy ławki na stadionie. Umowa jest w pewnym sensie historyczna, a Cracovia się zmienia, chce przyciągać biznes i traktować go w określony sposób. Forbet to jedna z największych spółek na rynku polskim w zakresie zakładów bukmacherskich.

- Cieszę się, że będziemy współpracować z tak utytułowanym klubem jak Cracovia – powiedział Paweł Majewski prezes firmy Forbet. - Cieszę się, że będziemy kontynuować nasze zaangażowanie w sport. Od 2016 r. jesteśmy obecni dość aktywnie jeśli chodzi o polski sport. Nie było nas jeszcze w Krakowie. Negocjacje w przyjaznych okolicznościach. Nie mieliśmy problemów z porozumieniem się. Chcemy być jak najbliżej kibiców, przygotujemy szereg atrakcji dla kibiców, w trakcie dni meczowych i związanych z nasza ofertą. Najbliższe dwa lata, a może i więcej będą bardzo owocne, mam nadzieję. O konkretach umowy mówić nie możemy, ale warunki są adekwatne do tego, jak dużą marką jest Cracovia, są satysfakcjonujące dla nas i dla Cracovii.