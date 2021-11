Cracovia. Mateusz Wdowiak: To byłaby przyjemność zagrać jeszcze w Cracovii

Przyjeżdża pan na dobrze panu znany stadion. Jakie emocje temu towarzyszą?

Całe piłkarskie życie tu spędziłem więc fajnie wrócić w to miejsce. Mam dużo dobrych wspomnień, więc jest to spotkanie, które budzi emocje, nie ma co ukrywać. Ale te pozytywne.

To druga wizyta przy Kałuży w obcych barwach, był pan już wiosną, grając mecz w Pucharze Polski.

Za każdym razem przeżycia są mocne. Ostatnio były pozytywne, bo udało nam się awansować, mam nadzieję, że teraz też, mimo że sentyment jest ogromny i serce jest rozdarte, też wygramy. To jest sport, dziedzina dla ludzi ambitnych, a ja jestem takim człowiekiem, mam więc nadzieję, że zwyciężymy.

Przywita pan nowego-starego trenera Cracovii, Jacka Zielińskiego. Co sądzi pan o zmianie w „Pasach”?

Przez dłuższy czas miałem okazję trenować pod okiem trenera Zielińskiego. To ciekawy ruch, którego bym się nie spodziewał. Uważam, że może to być dobre rozwiązanie. Wszystko zweryfikuje czas. Trener Zieliński pokazał w Cracovii, że umie odświeżyć szatnię, poukładać to i owo. Bije od niego spokój, cierpliwość, ma dystans do wszystkiego. Myślę, że teraz też tak będzie.