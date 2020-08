Probierz apeluje o powrót dziennikarzy. "Skończmy z farsą"

Z powodów obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa konferencje prasowe w PKO Ekstraklasie odbywają się bez udziału dziennikarzy. Trener Michał Probierz zaapelował do władz ligi, by to się zmieniło.