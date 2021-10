Cracovia. Paczka z klubu dotarła do Kamerunu. Radość w Belabo [FILM] Jacek Żukowski

Miesiąc temu Cracovia wysłała paczkę ze sprzętem sportowym - strojami meczowymi, piłkami, butami - do Kamerunu, do założonej przez ojca Franciszka Meusa w Belabo drużyny Cracovii. Teraz przesyłka dotarła do adresatów i spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem.