Cracovia - Radomiak. "Pasy" odrobiły straty, ale straciły gola w 7 minucie doliczonego czasu gry

Nie udało się wyleczyć kontuzjowanych napastników Cracovii, dlatego też „Pasy” rozpoczęły ten mecz bez klasycznego atakującego. W rolę zawodnika ze szpicy wcielił się Pelle van Amersfoort. Na rezerwie pozostawali Filip Piszczek (grał w meczu z Zagłębiem, ale nie do końca sprawdził się) i Rivaldinho (ostatnio był chory). Za Piszczka do jedenastki awansował Mathias Hebo Rasmussen, poza tym trener Michał Probierz zaufał tym samym piłkarzom, którzy grali w Lubinie.

W bramce Radomiaka stanął Filip Majchrowicz. Dla niego był to 13. występ w ekstraklasie. Z Cracovią w 2018 r. sięgnął po wicemistrzostwo Polski juniorów, ale w seniorskim zespole nie zaistniał, grał tylko w juniorach i w rezerwie w III lidze. Był wypożyczony do Resovii, wreszcie wiosną przeniósł się do Radomiaka, ale w awansie do I ligi nie pomógł, nie rozegrał ani jednego meczu w I lidze. Skorzystał na nieobecności Mateusza Kochalskiego, podstawowego bramkarza klubu z Radomia, o którego upomniała się Legia i choć ten ostatecznie wrócił do Radomiaka, nie wpuścił go już do bramki. Teraz miał powstrzymać swoich niedawnych kolegów m.in. z zespołu juniorów – Michała Rakoczego czy Sylwestra Lusiusza.