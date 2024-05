Cracovia - Raków Częstochowa. "Pasy" pokonują częstochowian i zostają w ekstraklasie!

Raków grał o jakże odmienne cele – o udział w europejskich pucharach, czyli o 3. miejsce w tabeli, bo tylko ono było w zasięgu. Jak się okazało determinacja w walce o utrzymanie była większa.

Trener Dawid Kroczek trochę zaskoczył nie wystawiając Otara Kakabadze. Zamiast niego na prawym wahadle grał David Olafsson. Miejsce w składzie znalazło się też dla Pawła Jaroszyńskiego. Nie było Karola Knapa, który musiał pauzować na żółte kartki. Wskoczył za niego do składu Jani Atanasov.

W 5 min Cracovia miała kapitalną szansę na gola – po wyrzucie piłki z autu przez Jaroszyńskiego i zgraniu jej w polu karnym, Patryk Sokołowski z 3 m strzelił we Vladana Kovacevicia!

Raków opanował sytuację, był przy piłce w ataku pozycyjnym. „Pasy” skupiały się na obronie. A goście atakowali, zmuszając do ciągłej czujności miejscowych. W przodzie był tylko osamotniony Benjamin Kallman. A obrona „Pasów” raz po raz była narażona na akcje zaczepne rywali. Po rzucie rożnym główkował Adnan Kovacević, ale nad bramką. Gospodarze tracili bardzo dużo piłek w środku pola, ale częstochowianie nie umieli z tego skorzystać. Ale czasem im się udawalo. Po jednej z kontr Władysław Koczerhin dopadł do piłki, na chwilę powstrzymał go Virgil Ghita, ale i tak doszedł do strzału, który został zablokowany.