Cracovia. Rudolf Rohaczek: Żaden wynik nie powoduje załamania naszego zespołu

Podwójnie ważne punkty

- Uważam, że te punkty były nam bardzo potrzebne, zarówno jeśli chodzi o ligę, bo się nam bardzo przydadzą, jak i fakt, że awansowaliśmy do turnieju finałowego Pucharu Polski – stwierdził trener Comarch Cracovii Rudolf Rohaczek. - Cieszy to, tym bardziej, że pierwsza tercja z naszej strony była fantastyczna. W drugiej zdecydowanie lepszym zespołem było Jastrzębie, a w trzeciej, przegrywając 2:3, odwróciliśmy losy tego meczu. Świadczy to o charakterze, o mocy, o duchu tej drużyny. Żaden wynik nie powoduje załamania zespołu. To najważniejszy wniosek z tego meczu.

„Pasy” jeszcze w tym roku 115-lecia klubu mają szansę na pierwsze trofeum, Puchar Polski właśnie.