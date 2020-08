Cracovia. Szwedzi z Malmoe pokazali "Pasom" miejsce w szeregu. Koniec przygody z Ligą Europy

Trener Michał Probierz postawił na doświadczenie w bramce – zamiast młodego Karola Niemczyckiego, który grał w lidze, desygnował do gry Lukasa Hrosso, który wprawdzie w pucharach nie grał, ale w Pucharze Polski przeszedł z zespołem szlak od pierwszego meczu do finału. Poza tym szkoleniowiec ustawił zespół ofensywnie – znajdując miejsce i dla Marcosa Alvareza i dla Rivaldinho.

Trzecie podejście Cracovii do eliminacji Ligi Europy znów zakończyło się na pierwszej rundzie. Lider szwedzkiej ekstraklasy okazał się zdecydowanie zbyt mocnym rywalem. To spotkanie gorzej dla Cracovii nie mogło się zacząć. Już w 22 sekundzie „Pasy” straciły bramkę! Gospodarze szybko wznowili grę z autu, zaatakowali lewym skrzydłem, Michal Siplak dał się ograć Jo Inge Bergetowi, a ten z 5 m zdobył bramkę. To było jak uderzenie obuchem w głowę.

Tymczasem w 9 min Eric Larsson o mało co nie strzelił drugiego gola – uderzał z linii 16 m i piłka minimalnie przeleciała nad poprzeczką. W 19 min „Pasy” zdobyły gola za sprawą Davida Jablonsky’ego, który uderzał głową po centrze z rzutu wolnego, ale sędzia nie uznał trafienia, uznając, że zawodnik gości był na spalonym.

Cracovia wyszła wysokim pressingiem do rywala sprawiając, że gospodarzom trudno było rozgrywać piłkę. Jednak to Szwedzi byli groźniejsi, choćby w 23 min gdy z dystansu strzelał Anders Christiansen i Hrosso wybił piłkę na róg. 4 min później znów Szwed sprawdził umiejętności słowackiego bramkarza Cracovii.

W 32 min „Pasy” po akcji Michała Helika miały rzut wolny z 18 m – Alvarez uderzył nieźle, ale jednak minimalnie niecelnie. Tuż przed końcem I połowy strzelał Erdal Rakip, ale za lekko, by zaskoczyć Hrosso. Ale na przerwę gospodarze schodzili prowadząc dwiema bramkami. Gracze Malmoe wymanewrowali rywali – po prostopadłym podaniu Bergeta do Christiansen, ten zagrał do Isaacka Kiese Thelina, który odegrał piłkę do Sorena Rieksa, który z bliska zdobył gola.