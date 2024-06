CYBERSEC 2024 w Krakowie. Roboty automatycznie wyszukują firmy do cyberataków. Jak temu zaradzić?

- Cieszę się, że tego typu wydarzenia odbywają się w Polsce i przede wszystkim integrują środowiska międzynarodowe. Potrzebna jest taka współpraca, wymiana doświadczeń. Cieszę się, że przedstawiciele samorządów, ministerstwa cyfryzacji wraz z ministrem Krzysztofem Gawkowskim uczestniczą w rozmowach na temat trendów i kierunków rozwoju cyberbezpieczeństwa w naszym kraju - mówi Krzysztof Błaszkiewicz z Bydgoskiego Klastra Informatycznego, który zrzesza 45 firm z branży informatycznej.

Jest jednym z uczestników CYBERSEC 2024. W Bydgoszczy organizuje duże wydarzenie, jakim są Targi Bezpieczeństwa i Obronności CyberLogisMil.

Zwraca uwagę, jak ważne w dzisiejszych czasach, kiedy dochodzi do cyberataków ze wschodu, jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa. Forum CYBERSEC 2024 jest odpowiedzią na zapotrzebowanie. Prezentuje się tu wielu wystawców oferujących systemy zabezpieczeń w sieci.

- Roboty automatycznie wyszukują firmy, które nie mają zabezpieczeń. W pierwszym kwartale na celowniku były szczególnie samorządy, banki oraz szkoły. Kończy się to blokowaniem infrastruktury, nie ma dostępu do księgowości, do produkcji, systemów. To powoduje przestój. Znam co najmniej dwie firmy, które doprowadziło to do bankructwa. Tygodniowy przestój doprowadził do kar umownych, braku ciągłości finansowej - komentuje Krzysztof Błaszkiewicz.