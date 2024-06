Czworonożni podopieczni schroniska z Krakowa czekają na kochające domy. Może któryś z nich czeka właśnie na ciebie?

FRED P 74/04/24 Data urodzenia: 2020 rokZostał oddany do okna życia wraz z Alfredem i Fredką, są ze sobą dość zżyte, można je adoptować wspólnie, choć nie jest to oczywiście konieczne. Fred jest najśmielszy z rodzeństwa. Przy spokojnym podejściu szybko przekonuje do opiekuna.

