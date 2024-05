Czy nowi studenci będą mogli kształcić się na przyszłych lekarzy? Ważą się losy kierunku lekarskiego w Nowym Sączu

Od tego roku akademickiego studenci Akademii Nauk Stosowanych kształcą się w Nowym Sączu na przyszłych lekarzy. Pod znakiem zapytania jest jednak to, czy kolejni studenci będą mogli rozpocząć naukę na tym kierunku. ANS nie znalazła się na liście uczelni, którym określono limit miejsc na kierunku, co oznacza, że nie może rozpocząć rekrutacji. - Jeśli pozytywnie zakończy się kontrola Polskiej Komisji Akredytacyjnej, minister zapowiadał przyznanie limitu. To, że nie został określony teraz wynika z faktu, że kontrola trwa, ale nie oznacza likwidacji kierunku - mówi Tomasz Zacłona, rzecznik prasowy sądeckiej ANS.

Uruchomienie kierunku lekarskiego w Nowym Sączu to niewątpliwie ważny krok w kierunku rozwoju nie tylko uczelni, ale i całej Sądecczyzny. To bowiem jedyny taki kierunek w regionie, gdzie przyszli medycy mogą przygotowywać się do bardzo potrzebnego zawodu. Od początku zakładano, że po zakończeniu nauki, absolwenci mogliby zasilić szeregi sądeckiego czy limanowskiego szpitala. - Uruchomienie kierunku lekarskiego to nie tylko podniesienie jakości, zwiększenie bezpieczeństwa regionu, ale także podniesienie prestiżu. Nowy Sącz nareszcie staje się miastem akademickim - Akademia Nauk Stosowanych z kierunkiem lekarskim i Wyższa Szkoła Biznesu z kierunkiem prawo pozwala na to, że nasze uczelnie mają wszystkie prestiżowe kierunki i pozwolą zatrzymać młodych ludzi na Sądecczyźnie - przyznaje poseł Patryk Wicher. Gwarantem powodzenia tego kierunku w Nowym Sączu miał być między innymi fakt, że sądecka uczelnia ma doświadczenie, bo od 19 lat kształci w zawodach medycznych (pielęgniarki, ratowników medycznych, dietetyków, fizjoterapeutów), ma własną kadrę i porozumienia z wykładowcami z zewnątrz, oraz stosowne umowy ze szpitalami. ANS otrzymała też pozytywną opinię Ministra Zdrowia i decyzję Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Czy to wystarczy? Aktualny minister nauki i szkolnictwa wyższego zapowiedział, że Polska Komisja Akredytacyjna ponownie oceni czy uruchomione w tym roku akademickim kierunki lekarskie spełniają odpowiednie standardy. NRL i KRAUM jest zdania, że Kształcenie na kierunku lekarskim powinno odbywać się zgodnie z najwyższymi standardami edukacyjnymi. W praktyce oznacza to, że jego prowadzenie należy powierzyć uczelniom akademickim, które dysponują odpowiednimi zasobami i ekspertyzą w tym obszarze. Taka kontrola trwa aktualnie na sądeckiej uczelni. - Jesteśmy na to przygotowani merytorycznie, to co było zanegowane w poprzedniej ocenie zostało naprawione, pochyliliśmy się nad tym tematem. Podjęliśmy wiele działań, które pozwolą nam skutecznie przedstawić swoją ofertę i ewentualnie odpowiadać na zarzuty - mówi rektor uczelni prof. Józef Ciuła.

I choć władze uczelni są spokojne o wyniki kontroli, ewentualni nowi studenci dopiero w połowie czerwca dowiedzą się, czy mogą rozpocząć studia w Nowym Sączu na kierunku lekarskim. Ministerstwo Zdrowia określiło bowiem limit przyjęć w nadchodzącym roku akademickim. Wsród wymienionych uczelni nie znalazła się ANS. - Podjęcie decyzji w sprawie określenia dla innych uczelni limitu przyjęć na rok akademicki 2024/2025 nastąpi po otrzymaniu ocen PKA – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia.

Z komunikatu wydanego przez ministerstwo możemy dowiedzieć się też, że ostateczna decyzja, co do przyszłości studiów będzie podjęta po wstępnych wynikach kontroli PKA, które powinny być gotowe w połowie czerwca. Tomasz Zacłona, rzecznik prasowy sądeckiej ANS przyznał w rozmowie z „Gazetą Krakowską”, że w czasie oceny, która właśnie się odbywa, uczelnia nie powinna komentować sytuacji, bo kierunek jest w trakcie ewaluacji. - Mieliśmy kontrolę fizyczną i czekamy na raport. W takich okolicznościach prawdopodobnie żadna uczelnia nie będzie chciała komentować tej sytuacji. To niezręczność oceniać kierunek, który jest w trakcie oceny - zaznacza.

