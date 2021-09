Czy warto pomagać? Liczy się każda, nawet najmniejsza pomoc. Rozmawiamy z Teresą Zabramny z Limanowskiej Akcji Charytatywnej

Wasze stowarzyszenie działa od 2004 roku. Liczyliście już ilu osobom udało się pomóc przez te 17 lat?

Nigdy o tym nie pomyślałam, ale jest to oczywiście do zrobienia. Sprawdzając dogłębniej, przystąpiły do nas 72 osoby, szukając różnego rodzaju wsparcia, pomocy. Wielu z nich udało się pomóc, co tylko napędza nas do działania.

Ilu podopiecznych posiadacie aktualnie pod swoimi skrzydłami?

Są to 64 osoby w różnym wieku. Ale, jeśli mamy mówić o ilości podopiecznych w naszej akcji, ich liczba wciąż się zmienia. Niestety, ale zdarza się również i tak, że odchodzą od nas na zawsze i trudno mi o tym wspominać...

Jak to często bywa, wielu ludzi, którzy zajmują się pomocą innym, nie pobiera za swoją bezcenną pracę pensji. Zapewne podobnie jest u Was. Ilu pracowników działa w Limanowskiej Akcji Charytatywnej?

Faktycznie. Pieniądze za swą pracę otrzymuje tylko księgowy, na którym ciąży zresztą wielka odpowiedzialność. Każdy fachowiec w tej dziedzinie patrzył na mnie ze zdziwieniem, że sugeruję mu nieodpłatną pracę. Od stycznia bieżącego roku Zarząd Limanowskiej Akcji Charytatywnej wyraził zgodę na wypłacanie na zasadzie umowy- zlecenia wypłaty prezesowi i skarbnikowi stowarzyszenia – była to kwota w wysokości 366 zł brutto. Dziesięć osób będących członkami stowarzyszenia pracuje na rzecz podopiecznych na zasadzie wolontariatu i są na tzw. każde zawołanie.