Czy zamek w Muszynie zostanie "Cudem Polski"? Odbudowany po 300 latach obiekt bierze udział konkursie National Geographic

Ruszyła kolejna edycja plebiscytu "Cuda Polski 2024" organizowanego przez magazyn „National Geographic Traveler”. O tytuł powalczy 48 turystycznych miejsc z całego kraju. Po jednym zwycięzcy z każdego województwa wskażą czytelnicy w głosowaniu internetowym. Konkurs cieszy się dużym zainteresowanie i ma na celu wspieranie lokalnej turystyki i odkrywaniu ciekawych miejsc w kraju.

– W ubiegłym roku w naszym plebiscycie wzięło udział ponad 120 tys. osób. To pokazuje, jak bliskie sercom Polek i Polaków są mniej znane miejsca w Polsce. Wierzymy, że w tym roku – wraz z 48 nowymi kandydatami na nowe cuda Polski – zachęcimy jeszcze więcej osób nie tylko do poparcia pereł swojego regionu, ale również do odwiedzenia mniej sobie znanych części naszego kraju – mówi Łukasz Załuski, redaktor naczelny „National Geographic Polska”.