Czyta się. Marilyn Monroe wcale taka nie była? O książce „Blondynka”

„Blondynka nie zawiera zatem opisu licznych rodzin zastępczych, w których Norma Jeane przebywała, lecz tylko jednej, i to fikcyjnej; zamiast licznych kochanków, kryzysów zdrowotnych, aborcji, prób samobójstwa, a także występów ekranowych, przedstawia kilka wybranych, symbolicznych”. Wymyślone zostały wiersze i fragmenty dziennika Marilyn, jedne wypowiedzi MM to cytaty z prasy, inne fantazja autorki. Gdzie prawda, gdzie fałsz? Tego pytania, czytając „Blondynkę” lepiej nie zadawać. A i sama autorka uprzedza: „Faktów z biografii Marilyn Monroe należy szukać nie w ‘Blondynce’ - która nie powstała jako dokument historyczny - tylko w literaturze przedmiotu”. Powieść to powieść.

Jeśli ktoś chce się zanurzyć w historii nie do końca prawdziwej o Marilyn Monroe, „Blondynka” może się spodobać. Historia Normy Jeane Baker - dziecka, kobiety, nieszczęśliwej celebrytki, którą świat znał jako Marilyn Monroe - to przecież materiał na wielką - a już na pewno długą - powieść, przecież i sama gwiazda lubiła kreować „fakty”, które nijak nie były zakorzenione w rzeczywistości.

Jaka jest MM widziana oczyma Joyce Carol Oates? Tu wielkiego zaskoczenia czytelnicy nie powinni oczekiwać, historia sieroty, której życie było naznaczone dramatami, smutkiem, samotnością i pragnieniem szczerego uczucia, która stała się ikoną, najbardziej pożądaną kobietą świata, kobietą, z której kultura Hollywood zrobiła produkt to przecież samograj. Baśń we współczesnej odsłonie, z wielką sławą i uwielbieniem tysięcy zamiast samotnego księcia na białym koniu.