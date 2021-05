Czyta się: Niemoralna Kalina. O książce Uli Ryciak

Biorąc pod uwagę, że to kolejna książka o Kalinie Jędrusik, która ukazuje się w ostatnim czasie, życie aktorki wciąż jest atrakcyjnym tematem do opisania. W ubiegłym roku Remigiusz Grzela opublikował swoją opowieść o życiu Jędrusik i Dygata „Z kim ci tak będzie źle jak ze mną?”. Jeśli ktoś czytał wydaną dekadę temu biografię Kaliny autorstwa Dariusza Michalskiego, w reportażu Grzeli odnajdzie sporo powtórzeń, nowością, którą wnosi książka Grzeli jest kontekst, barwny opis realiów dotyczących związku Jędrusik i Dygata. To splatające się historie o niej, o nim i o czasach, w których żyli.

Choć autorka przyjmuje perspektywę ciała, by opowiedzieć o Jędrusik, wyłania się z tej opowieści całkiem kompletna postać na tle czasów, choć te ostatni aspekt to raczej szkic w porównaniu z reporterskim podejściem Grzeli, ale – to plus tej książki – Ryciak skupia się na swojej bohaterce, jej uwaga nie wychwytuje wszystkich wątków, które pojawiają się w kontekście Jędrusik, wszystkich historii, plotek, mniej lub bardziej pikantnych anegdotek i wspominków, dzięki czemu też nie gubi z pola widzenia bohaterki.

Mam za sobą lekturę obu wspomnianych biografii Kaliny Jędrusik, perspektywę Uli Ryciak odbieram za najbardziej przyjazną wobec Jędrusik. Ciepłą opowieść o kobiecie niemoralnej, szczęśliwej, z krwi i kości, eterycznej, niespełnionej - różnej, jak różna wyłania się z kart tej książki Kalina.

„A właśnie, że będę niemoralna! Wolę być niemoralna niż idiotycznie nieszczęśliwa. Nie będę taka jak chcą ludzie, będę sobą”, mówi grana przez Kalinę Jędrusik Joanna w filmie „Lekarstwo na miłość”. Jakże bliska w tej kwestii samej Kalinie.