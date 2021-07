Czyta się! Polacy na wakacjach, czyli nie tylko o turystach. O książce "Polacy last minute"

„Podróżować jest bosko” - śpiewała Kora, ale rzeczywistość pokazuje, że wakacje to jednak spory powód do stresu, chcemy odpocząć za cały rok i na cały przyszły, oczekiwania są więc duże, ma być super, słońce, ciepła woda, miłe towarzystwo, drinki, czas na zaległe lektury, wspaniałe zabytki stojące otworem. Rzeczywistość kontra plany to czasem słońce, czasem deszcz (tak, pada nawet na wielkich greckich wakacjach), w ciepłej wodzie tłumy, nierzadko hałaśliwych sąsiadów, drogie drinki, kolejki do muzeów (zabytki trzeba zaliczyć). Wakacyjny stres powszedni. A jeśli wyjazd zagraniczny, to stres dodatkowy, bo samolot i języki obce.

O ile we Władysławowie i na Krupówkach czujemy się jak ryba w wodzie, o tyle podróże zagraniczne, nawet w dobie biletów lotniczych za 20 zł, to wciąż wyzwanie – nie dla wszystkich, rzecz jasna. Jak to widzą piloci wycieczek, osoby które na co dzień zderzają się z naszymi wakacyjnymi frustracjami?