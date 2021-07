Dąbrowa. Mieszkaniec znalazł w studni pocisk artyleryjski. Na miejsce wezwano saperów

Miejsce zdarzenia przed przybyciem saperów zabezpieczyli policjanci oraz strażnicy gminni. W pierwszej kolejności niewybuch sprawdził policjant z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego sądeckiej Policji, a teren zabezpieczali funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz funkcjonariusze Straży Gminnej w Chełmcu. Po przybyciu saperów z Krakowa przystąpiono do działań operacyjnych.

- We wskazane miejsce przybyła załoga 16 Batalionu Powietrznodesantowego z Krakowa, która sprawdziła niewypał, zabezpieczyła go w pojeździe pirotechnicznym, a następnie zabrała pocisk do neutralizacji- informuje Aneta Izworska z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.