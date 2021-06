Dąbrowa Tarnowska. Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na wodę i wysyp awarii wodociągu. Mieszkańcy musieli korzystać z beczkowozów

- To konsekwencja ogromnego rozbioru wody, a w związku z tym tłoczonego do rur większego ciśnienia, aby dostarczyć ją również do mieszkań położonych dalej i wyżej, w tym na wyższych piętrach w blokach – tłumaczy Krzysztof Kaczmarski, burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej.

W środku nocy z soboty na niedzielę (19 na 20 czerwca) pękła duża, żeliwna rura magistrali wodociągowej w rejonie skrzyżowania ulicy Piłsudskiego i al. Wolności, zasilająca Dąbrowę Tarnowską w wodę od strony Morzychny. Likwidacją awarii zajęli się najpierw wezwani na miejsce strażacy, a następnie pracownicy Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej. Prace trwały do południa. Kiedy już udało się je zakończyć, doszło do kolejnej, nico mniejszej awarii, w rejonie domu dziecka przy ul. Piłsudskiego.

Zużycie wody w Dąbrowie i okolicy w ostatnich dniach gwałtownie wzrosło. Błyskawicznie wyczerpały się zapasy w zbiornikach rezerwowych. Widząc, co się dzieje, burmistrz jeszcze przed weekendem wystosował do mieszkańców apel o racjonalne korzystanie z wody i ograniczenie jej zużycia do niezbędnego minimum.

"Należy pamiętać, że woda z wodociągu w pierwszej kolejności powinna służyć celom bytowym, a więc spożywczym i sanitarnym. Zachodzi konieczność by ograniczyć zużycie wody na inne cele takie jak np. podlewanie trawników, napełnianie basenów, mycie samochodów” - czytamy w apelu.

Miasto właśnie z powodu kłopotów z zaopatrzeniem w wodę, a po części z powodu wysokich kosztów, zrezygnowało w tym roku m.in. z uruchomienia basenu letniego.

Woda z beczkowozów

Od kilku dni na dąbrowskich osiedlach można spotkać beczkowozy RPWiK, z których mieszkańcy uzupełniają zapasy wody do picia. Miasto rozdaje ją również w 5-litrowych butlach. W niedzielę (20 czerwca) do akcji jej dystrybucji zaangażowani zostali strażacy z kilku jednostek OSP, którzy dostarczali wozami bojowymi wodę do celów sanitarnych.